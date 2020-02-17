Секретная миссия: В Минздраве раскрыли план эвакуации украинцев из Уханя. Место карантина держится в секрете (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Секретная миссия: В Минздраве раскрыли план эвакуации украинцев из Уханя. Место карантина держится в секрете (ВИДЕО) Секретная миссия: В Минздраве раскрыли план эвакуации украинцев из Уханя. Место карантина держится в секрете (ВИДЕО)

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Завтра Минздрав Украины планирует начать эвакуацию украинцев из города Ухань, провинция Хубей, Китай. Вместе с украинцами на борт поднимутся граждане Аргентины, которые впоследствии пройдут карантин в Украине. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По официальным данным Украина заберёт 49 украинцев и около 25 человек иностранных граждан. Все они предварительно дали согласие на прохождение карантина минимум на 14 дней. , информирует enovosty.com/news.

Виктор Ляшко заверил, что эвакуации подлежат только здоровые граждане. Тем кто болен будет отказано в эвакуации.

Перед полетом всех граждан осмотрят китайские медики, а также украинские медики из команды МОЗ, которые впоследствии будут сопровождать эвакуированных граждан во время всего полёта и по прибытию к месту обсервации.

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После прибытия в Украину, ориентированно 20 февраля, граждан и членов экипажа отвезут в место обсервации, где они проведут последующие 14 дней под наблюдением врачей.

В случае, если у одного из членов эвакуированной группы будет обнаружен коронавирус, для остальных членов группы карантин будет продлён ещё на 14 дней. Также карантин может быть продлён или сокращён в случае обнародования ВОЗ новой информации касающейся данного вида вируса.

В случае недомогания, заболевшего поместят в инфекционный бокс, где в дальнейшем будет проведена диагностика и лечение.

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Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня готовы два учреждения для обсервации, одно из которых — резервное.

На вопрос журналистов, где именно будет находится карантинная зона для вновь прибывших из Уханя, Ляшко уклонился от прямого ответа, сообщив только, что согласно украинскому законодательству, места для обсервации можно оборудовать в любом санаторном, или детском учебно-оздоровительном учреждении.

«Спланированы все мероприятия. Сегодня утвержден алгоритм приема и поселения украинцев в обсервации, а также выделены средства из резервного фонда госбюджета. 14 дней минимум мы будем удерживать эвакуированных в изоляции и без контакта с окружающими», — заверил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того со всеми гражданами завтра будут проведена скайп-конференция, на которой расскажут правила и условия пребывания в карантине.

Также, во избежание недоразумений по прилету в Украину, каждый гражданин подпишет письменное согласие на пребывание в обсервации минимум на 14 дней.