В аэропорту Борисполь таможенники изъяли 1600 живых щеглов

Главная » Последние новости » Происшествия » В аэропорту Борисполь таможенники изъяли 1600 живых щеглов В аэропорту Борисполь таможенники изъяли 1600 живых щеглов

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На территории аэропорта Борисполь таможенные службы изъяли клетки с щеглами. На данный момент птицы содержатся в очень тесных условиях.

Таможенники Борисполя задержали ливанского гражданина, пытавшегося незаконно провезти 1600 живых птиц. Щеглов он хотел провезти в Иорданию, использовав недействительные документы. Об этом заявили сотрудники украинской ГФС, информирует enovosty.com/news.

Во время прохождения таможенного контроля ливанец предоставил справку, оформленную на бланке одной из общественных организаций. Таможенникам удалось установить, что данная организация не выводит щеглов, а только занимается их регистрацией. Согласно правилам, эта фирма не может выдавать разрешение на транспортировку пернатых за границу.

В ГФС подсчитали, что житель Ливана пытался провезти щеглов на общую сумму 80 тысяч гривен. На данный момент оформлен протокол о нарушении правил пересечения границ. Щеглов изъяли правоохранители.

Известно, что птиц отправили в спортивный конный комплекс «Магнат».

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Волонтеры сообщают, что щеглы сидят в очень тесных условиях. Специалисты не могут их выпустить с клеток, потому что те опечатаны. При этом, как сообщают некоторые СМИ, часть пернатых уже умерла.