На Киевщине юноша совершил самоубийство в отделении полиции

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В Ирпенском отделении полиции застрелился 19-летний юноша. В участок он был доставлен из-за того, что угрожал оружием своей бывшей девушке и ее новому парню.

На одной из улиц города Ирпеня вечером 15 июля парень совершил несколько выстрелов в бывшую девушку и ее нового избранника. Нападавшего задержали правоохранители и доставили в участок. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили сотрудники отдела коммуникации полиции Киевщины, информирует enovosty.com/news.

Прибыв на место инцидента, полицейские заметили, что нападавший из травматического оружия стрелял в заднюю часть головы девушки и ее парня. Потерпевших забрали в медучреждение.

Человеком, пытающимся застрелить двух людей, оказался житель Гостомеля. В этом городе правоохранители и нашли подозреваемого. Во время обыска у него был найден пистолет.

Надев на задержанного наручники, полицейские доставили его в отделение полиции города Ирпень. Однако 19-летний юноша неизвестным образом освободил одну руку из наручников и схватил пистолет. Оружием он начал угрожать полицейским. В ответ правоохранители наставили на нападающего табельное оружие.

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Действия парня оказались непрогнозируемыми. Он внезапно развернул пистолет к виску и прострелил себе голову. 19-летний юноша умер через несколько часов в медучреждении.