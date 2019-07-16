Мужчина, переодетый в Спайдермена, убил своего знакомого табуреткой

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В Киевской области произошло странное убийство. Мужчина переоделся в костюм Спайдермена и убил своего знакомого с помощью палки и табуретки. Свое действие он объяснил «личными неприязненными отношениями».

В поселке Горенка Киевской области произошло убийство мужчины. 23-летний парень, переодевшись в Человека-паука, убил знакомого табуреткой. Об этом передают сотрудники областной прокуратуры, информирует enovosty.com/news.

Данный инцидент случился в воскресенье, 14 июля. В качестве причины такого поступка значатся длительные неприязненные отношения между двумя людьми.

В тот злополучный день 23-летний мужчина пришел в двор к потерпевшему в костюме Спайдермена. Поймав своего «врага», он начал бить его по голове табуреткой и палкой. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и хозяин домовладения умер на месте.

В прокуратуре отметили, что 23-летний владелец костюма Спайдермена ранее уже был судимым.

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На данный момент преступник задержан. Ему объявлено о подозрении согласно части 2, статье 121 УКУ. Прокуроры также обратились в судебную инстанцию с ходатайством о держании подозреваемого под стражей на протяжении 60 дней.