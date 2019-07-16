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Daily Mail: Ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство после просмотра сериала от НВО

Главная » Последние новости » Происшествия » Daily Mail: Ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство после просмотра сериала от НВО
 
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Нагашибай Жусупов, который был причастен к ликвидации аварии на ЧАЭС, спрыгнул с крыши 5-этажки после просмотра всех серий «Чернобыля».

Ликвидатор Нагашибай Жусупов, проживающий в городе Актобе (Казахстан) совершил самоубийство после просмотра нашумевшего сериала «Чернобыль» от НВО. Он спрыгнул с крыши пятиэтажного дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Данное происшествие случилось еще в концепервго летнего месяца, однако лишь в середине июля о нем сообщили мировые СМИ. Дочь умершего ликвидатора рассказала журналистам, что Жусупов смотрел каждую серию со слезами. Ему было очень тяжело вспоминать прошлое, информирует enovosty.com/news.

Нагашибай Жусупов был в числе первых солдат-запасников, которых отправили на ЧАЭС в роли ликвидаторов. Ему поручили работать как раз в том злополучном четвертом энергоблоке, расположенном возле горящего реактора.

Несмотря на свой героизм, Жусупов на протяжении всей дальнейшей жизни надеялся получить обещанную государством квартиру. 10 лет он стоял в очереди на жилье, но позже случайно узнал, что его «вычеркнули». С супругой и детьми он проживал в общежитии.

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Также известно, что всю жизнь казахстанского ликвидатора преследовали мигрени.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 433

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