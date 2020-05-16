В Бразилии зафиксировали падение НЛО. К месту инцидента прибыли военные (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В Бразилии зафиксировали падение НЛО. К месту инцидента прибыли военные (ВИДЕО) В Бразилии зафиксировали падение НЛО. К месту инцидента прибыли военные (ВИДЕО)

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В Бразилии местные жители зафиксировали падение НЛО, которое упало недалеко от озера Рио-де-Жанейро, в населенном пункте Пау Гранде.

Местные жители успели снять на камеру необычные летающие объекты, один из которых упал. После инцидента, военные прибыли на место и оцепили территорию, а также доступ к водоему, информирует enovosty.com/news.

В данном случае очень интересна реакция властей, поскольку они первым делом начали изымать камеры и телефоны у местных жителей, а также отключили интернет и мобильную связь в населенном пункте, чтобы люди не могли распространить данную информацию.

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Но видео все же попало в сеть.