Чернобыльская зона снова в огне: возобновились пожары (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Чернобыльская зона снова в огне: возобновились пожары (ФОТО, ВИДЕО) Чернобыльская зона снова в огне: возобновились пожары (ФОТО, ВИДЕО)

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Пожар возник близ села Корогод в Чернобыльской зоне.

Об этом в Facebook сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, информирует enovosty.com/news.

«Снова открытый огонь в Чернобыльской зоне», — написал он.

«Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки.

Тем более, что бюджеты на тушение выделены», — написал Емельяненко.

Также в комментарии он сообщил, что ветер сейчас идет в сторону Беларуси.