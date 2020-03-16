Закрывается все: Зеленский анонсировал блокировку городов, закрытие метро и налоговые каникулы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Закрывается все: Зеленский анонсировал блокировку городов, закрытие метро и налоговые каникулы (ВИДЕО) Закрывается все: Зеленский анонсировал блокировку городов, закрытие метро и налоговые каникулы (ВИДЕО)

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Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины и рассказал о мерах безопасности, которые он инициирует в связи с нарастающей угрозой распространения коронавируса в Украине.

Владимир Зеленский обратился к Правительству с тем, чтобы ввести ряд новых ограничений в связи с недопущением распространения коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Так, Зеленский рекомендует Министерству Инфраструктуры уже с 18 марта ввести запрет на пассажирское железнодорожное, авиа и автобусное сообщение между городами и областями Украины. Кроме того, Зеленский рекомендует прекратить работу метрополитенов.

Наряду с этим Президент рекомендовал Кабмину ввести запрет на работу учреждений общественного питания, развлечения и услуг.

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Президент убежден, что свою работу должны продолжить государственные органы, заведения охраны здоровья и правоохранительные органы. Зеленский также заявил, что Верховная Рада должна работать в плановом режиме, поскольку в этом есть необходимость в период мировой пандемии и глобального финансового кризиса.

Президент рекомендовал Минздраву временно перенести плановые операции и уже сейчас начать подготовку к перепрофилированию медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелом состоянии.

Кроме того Зеленский заявил о том, что в кратчайшие сроки ожидает от Нацбанка, Минфина, а также от государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса и концепцию налоговых изменений. А пенсионеры, которые получают пенсию ниже 5 тыс. гривен, должны будут получить доплату 1 тыс. гривен. Кроме того, глава государства ожидает предложений от Укрпочты, относительно доставки медикаментов пенсионерам на дом.

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В завершении Президент Владимир Зеленский пообещал гражданам, что правительство и президент в сложившейся ситуации будут действовать незамедлительно и жестко, не исключив того, что если потребует ситуация, могут быть предприняты и непопулярные меры.