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В Киеве горящий мусоровоз своим ходом приехал в пожарную часть

Главная » Последние новости » Происшествия » В Киеве горящий мусоровоз своим ходом приехал в пожарную часть
 
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В столице водитель задымленного мусоровоза решил не ждать приезда пожарных, а сам добрался к ним.

Сегодня, 16 января, в Киеве машина-мусоровоз, из которой выходил дым, самостоятельно приехала в пожарную часть. Об этом передает пресс-центр ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

Спасатели рассказали, что данный инцидент произошел в утреннее время – в 8:40. Во время движения мусоровоза его водитель заметил дым, исходящий из контейнера. В тот момент автомобиль двигался по бульвару Перова. Мужчина оценил ситуацию и принял решение добираться до ближайшей пожарной станции самостоятельно, ведь она находилась совсем близко.

Прибыв к месту назначения, водитель обратился за помощью к пожарным. Те оперативно отреагировали на заявление. Спасатели 13 госчасти, расположенной в Днепровском районе, в 9:03 полностью затушили возгорание мусоровоза.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь только повредил контейнер, в котором транспортируется мусор. На данный момент специалисты выясняют причины возникновения задымленности.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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