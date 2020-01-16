Китаец пытался пронести на борт самолета 200 живых скорпионов

Главная » Последние новости » Происшествия » Китаец пытался пронести на борт самолета 200 живых скорпионов Китаец пытался пронести на борт самолета 200 живых скорпионов

Закрыть Отправить

Житель Китая намеревался вывезти из Шри-Ланки две сотни живых скорпионов. Ему помешали сотрудники аэропорта.

Мужчина хотел нелегально пронести на борт самолета 200 скорпионов. Однако во время проверки таможенной службы на территории аэропорта Бандаранаике контрабанда была вычислена, информирует enovosty.com/news.

30-летний житель Китая признался, что купил всех скорпионов на Шри-Ланке. Он хотел перевезти их в Гуанчжоу. Для этого пассажир тщательно разложил животных в отдельные пластиковые коробки. Этот груз он припрятал в своей ручной клади.

Также мужчина рассказал и о цели такого необычного груза. Китаец сообщил правоохранителям, что ему очень нужен яд скорпионов. Однако для каких именно целей не уточнил.

Нарушителя наказали штрафом в размере 551 доллара. Членистоногих у китайца отобрали. Конфискованных животных пообещали отпустить на волю.

Читайте: "Запах разъедал глаза": В США самолет сбросил топливо над школой, десятки пострадавших (ВИДЕО)

Несмотря на то, что мужчина нарушил режим пользования аэропортом, его все же допустили к рейсу.