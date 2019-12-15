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14.12.2019 г.
11:10Работы по ликвидации последствий пожара в одесском колледже завершены, - ГСЧС
13.12.2019 г.
14:40В Днепре в центральном парке с моста упала бетонная плита (ФОТО)
13:20Самое дерзкое ограбление: полиция Дрездена попросила туристов присылать фото из сокровищницы
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11.11.2019 г.
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Польские пограничники задержали украинцев со 100 кг контрабандного янтаря

Главная » Последние новости » Происшествия » Польские пограничники задержали украинцев со 100 кг контрабандного янтаря
 
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Двое граждан нашей страны пытались переправить в Польшу 103 килограммов янтаря. Польские пограничники сообщили, что это была рекордна за 2019 год контрабанда камня.

Польские пограничники задержали двух украинцев с рекордной за 2019 год партией янтаря. Правоохранители конфисковали 103 кг камней, общая стоимость которых составляет 50 тыс. евро. Об этом вчера, 14 декабря, сообщила погранслужба Польши на своей официальной странице в Сети, информирует enovosty.com/news.

Помимо янтаря, украинцы пытались пронести в Польшу и 4 тыс. пачек сигарет. Пограничники подсчитали, что их стоимость – 13 тыс. евро.

Данное происшествие случилось на территории Люблинского воеводства. На момент задержания мужчины уже переправили контрабандный товар на польскую сторону реки Западный Буг.

На данный момент задержанные переданы пограничникам Украины.

Читайте: СБУ блокировала мощный канал контрабанды сигарет в страны ЕС

Справка. Янтарь – не совсем камень. Он является окаменевшей смолой древних хвойных растений, растущих в период верхнемелового и палеогенового периодов. На данный момент «солнечный камень», главным образом, используется при производстве ювелирных украшений. Ювелиры очень любят янтарь, ведь он легко полируется.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 98

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