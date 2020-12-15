Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Митингующие в столице попытались установить палатки на Майдане
Сегодня, 15 декабря, ФОПы в Киеве вышли на массовую акцию протеста. Сначала они митинговали под ВРУ, далее — направились к Офису президента. Главное требование митингующих — отмена запрета на предпринимательскую деятельность в период жесткого карантина в Украине в период с 8 по 24 января 2021 года. В ходе протестов произошли столкновения между предпринимателями и правоохранителями, из-за чего разные травмы получило уже несколько десятков правоохранителей, одного протестующего забрала скорая, информирует enovosty.com/news.Фото: Александр Гончаров