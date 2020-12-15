Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ) Главная » Последние новости » Происшествия » Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ) Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ) Поделиться Закрыть Отправить Митингующие в столице попытались установить палатки на Майдане Сегодня, 15 декабря, ФОПы в Киеве вышли на массовую акцию протеста. Сначала они митинговали под ВРУ, далее — направились к Офису президента. Главное требование митингующих — отмена запрета на предпринимательскую деятельность в период жесткого карантина в Украине в период с 8 по 24 января 2021 года. В ходе протестов произошли столкновения между предпринимателями и правоохранителями, из-за чего разные травмы получило уже несколько десятков правоохранителей, одного протестующего забрала скорая, информирует enovosty.com/news.

Киевская администрация в Telegram, полиция в Facebook сообщил о том, что представители движения SaveФОП также хотели установить палатки на Майдане Независимости, полиции пришлось ограничить движение на улице Крещатик.

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По информации правоохранителей, участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам Киева, далее — остановились на Майдане Независимости. Полиция проводит с участниками мероприятий разъяснительную работу.