Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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15.12.2020 г.
19:31Португалия шокирована подробностями убийства украинца в аэропорту - детали
15:51Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)
11.12.2020 г.
16:38"Круче, чем в кино": на камеры видеофиксации попало резонансное ДТП (ВИДЕО)
10.12.2020 г.
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09.12.2020 г.
20:07"Это уже террор!" Микитась призвал Зеленского вмешаться в его дело
15:00Австралийский истребитель F/A-18 Super Hornet не смог взлететь, вынудив пилотов катапультироваться
07:00Бушующий шторм затопил побережье украинского курорта (ВИДЕО)
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Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод

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Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса

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В то время, когда тема брексита, то есть выхода Британии из Евросоюза, полностью не закрыта из-за отсутствия окончательного договора, на крайнем востоке ...
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ЗЕяющий провал бюджета-2020

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13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
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12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
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21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
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Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Главная » Последние новости » Происшествия » Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)
 
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Митингующие в столице попытались установить палатки на Майдане

Сегодня, 15 декабря, ФОПы в Киеве вышли на массовую акцию протеста. Сначала они митинговали под ВРУ, далее — направились к Офису президента. Главное требование митингующих — отмена запрета на предпринимательскую деятельность в период жесткого карантина в Украине в период с 8 по 24 января 2021 года. В ходе протестов произошли столкновения между предпринимателями и правоохранителями, из-за чего разные травмы получило уже несколько десятков правоохранителей, одного протестующего забрала скорая, информирует enovosty.com/news.

Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Фото: Александр Гончаров

Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Киевская администрация в Telegram, полиция в Facebook сообщил о том, что представители движения SaveФОП также хотели установить палатки на Майдане Независимости, полиции пришлось ограничить движение на улице Крещатик.

Десятки пострадавших и пролитая кровь: Митинги в столице набирают обороты (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

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По информации правоохранителей, участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам Киева, далее — остановились на Майдане Независимости. Полиция проводит с участниками мероприятий разъяснительную работу.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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