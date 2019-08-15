Непогода атаковала Львовщину: подтоплены четыре города

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Из-за сильных дождей в Львовской области зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках. Особенно сильно пострадали Дрогобыч, Трускавец, Борислав, а также Стебник.

Из-за непогоды река Серет вышла из своих берегов. В результате водой было подтоплено ряд жилых домов. Об этом сегодня сообщили специалисты департамента по вопросам гражданской защиты Львоской облгосадминистрации, информирует enovosty.com/news.

В заявлении сказано, что дождь, прошедший 13 и 14 августа, спровоцировал поднятие воды в реке Серет, а также поверхностного стока. В результате пострадали четыре населенных пункта: Трускавец, Дрогобыч, Стебник и Борислав.

Известно, что на территории Дрогобыча изувечены подвалы пяти школ и четырех детских заведений. Также вода попала в подвалы станции переливания крови и больницы. Повреждения получили кровли восьми домов. Подтоплены еще 30 домов.

Жители Борислава также остро ощутили последствия непогоды. В этом населенном пункте подтоплено 12 подвалов домов и 15 дворов. Один дом из-за ливней пострадал очень сильно – у него повреждена подпорная стена.

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Сотрудники ГСЧС передают, что сегодня утром было проведено откачивание воды из 14 подвалов подтопленных городов. Всего добыли 2 700 м куб.