Масштабный пожар: под Полтавой вспыхнули торфяники (ВИДЕО)

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На Полтавщине вспыхнул масштабный пожар. Горят торфяники. Первоначально загорелась свалка, позже огонь распространился на торфяники.

Сегодня стало известно, что в поселке Вишняки, Хорольского района, Полтавской области загорелись торфяники. Возгорание произошло еще вчера, информирует enovosty.com/news.

Жители села сообщают, что огонь до сих пор присутствует на торфяниках. Граждане в соцсетях призывают власти Вишняков усилить мероприятия по тушению, потому что местных резервов недостаточно для борьбы с катастрофой. Люди опасаются, что пожар из торфяников может вскоре перейти на жилые участки.

Добавим также, что пока заявления о горении торфяников под Полтавой от ГСЧС не поступало.

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Справка. Торфяные пожары возникают в следствии горения торфа. Чаще всего огонь возникает на болотах, где из-за недостаточного количества кислорода остатки болотных растений не смогли полностью разложиться, а остались в виде бурого вещества – торфа. Главное отличие таких пожаров заключается в медленном распространении и очень продолжительном горении. Иногда они затягиваются на несколько месяцев. В мире зафиксированы случаи горения торфяников на протяжении нескольких лет.