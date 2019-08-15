Масштабный пожар: под Полтавой вспыхнули торфяники (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Royal Photographic Society 2019: лучшие работы с конкурса научной фотографии

Все фото »

Происшествия

15.08.2019 г.
11:05Масштабный пожар: под Полтавой вспыхнули торфяники (ВИДЕО)
11:00В столице посреди дороги загорелась маршрутка
09:15Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку и загорелся
14.08.2019 г.
13:55Россия перекинула в оккупированный Крым эскадрилью разведывательных беспилотников
10:10Множество танков и "Градов": террористы стягивают тяжелое вооружение на опасное расстояние
09:15Массовый забег по заснеженным равнинам устроили кенгуру в Австралии (ВИДЕО)
09:00Американский золотодобывающий объект в Закарпатье захватывают рейдеры из окружения Януковича - журналист
Все происшествия

Аналитика

14.08.2019

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Вопреки разного рода политическим прогнозам, визит Зеленского в Турцию мог иметь исключительно экономический смысл. И действительно, определенные перспективы ...
09.08.2019

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Убежать от городской суеты - желание многих столичных жителей. Особенно в надоедливую летнюю жару, когда загазованность воздуха сказывается на взрослых ...
07.08.2019

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Если кратко отвечать на поставленный в заголовке вопрос, то ничего хорошего не будет. С прекращением договора об РМСД разрушен один краеугольный камень ...

Последние новости

15.08.2019 г.
14:00 Hubble запечатлел взрыв умирающей сверхновой звезды
13:40 Психологи рассказали, какие женщины самые счастливые
13:00 Microsoft признала факт прослушки своих пользователей
12:38 Медики рассказали, как избавиться от отечности
12:10 Супрун рассказала, как сделать процесс похудения более эффективным
12:00 Пионтковский: «Народный заступник» Путин умер
11:32 Японский ученый рассказал, как продлить молодость
11:10 «Решение снизить цену газа для Луганской ТЭС было единственным выходом, чтобы область не лишилась электроэнергии», - Виталий Сурай
11:05 Масштабный пожар: под Полтавой вспыхнули торфяники (ВИДЕО)
11:00 В столице посреди дороги загорелась маршрутка
10:32 В Украине на дороги госзначения дополнительно выделили более 2 млрд грн
10:17 Технологии гиперзвукового оружия Россия украла у США,- Болтон
09:56 В Украине подорожают из-за новых стандартов бытовая и офисная техника
09:35 Визит Зеленского в США почти согласован
09:15 Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку и загорелся
09:00 Путин стал символом унижения РФ
08:45 Трамп предложил КНР обсудить ситуацию в Гонконге
08:25 Путин направил к границам США ядерные бомбардировщики
14.08.2019 г.
20:58 В Украине рост ВВП побил рекорд
20:32 The New York Times: В РФ прошли обыски в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива»
20:09 В Нью-Йорке пассажир самолета оказался единственным на борту лайнера (ВИДЕО)
19:54 Дерматолог рассказала, почему летние маски из фруктов и овощей могут быть опасны
19:31 Associated Press: Европейские оперные театры ожидают результатов расследования по делу Доминго
19:15 Односельчане погибшего воина ВСУ почтили память героя стоя на коленях
18:52 Российское оккупационное командование за вознаграждение отдает подчиненным паспорта для побега, - ГУР
18:36 В Париже чайки атакуют дроны и срывают спецоперации
18:19 СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу
18:10 Снижение цены газа для Луганской ТЭС сохранит стабильное энергоснабжение Луганской области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова
17:53 Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара
17:40 Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, - Александр Охрименко
17:30 Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке чрезвычайной ситуации, – Гройсман
17:19 В Чернобыльской зоне назревает новая катастрофа: старый саркофаг находится в аварийном состоянии
16:51 ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу
16:45 Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ: «пророссийский смотрящий во главе»
16:25 Мы просто расходный материал: Врач рассказала об оказании помощи облученным радиацией под Архангельском
16:09 Епифаний объяснил, в чем суть праздника Маковея
15:46 Супрун сообщила, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детсады
15:27 В НБУ сообщили, что фиксация обменного курса гривны провоцирует спекулянтов
15:08 Украино-турецким ударным БПЛА быть, - Злой Одессит
15:00 В США идет милитаризация школ и детских садов из-за участившихся случаев массовых расстрелов
14:56 Суд установил отсутствие оснований задерживать фигурантов по делу Роттредам +
14:45 США отсрочили введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары
14:30 Крупнейший автобусный перевозчик Европы заходит в Украину
14:19 Озвучено время и место сбора участников Марша защитников Украины
14:00 США могут развернуть ракеты средней дальности в Азии
13:55 Россия перекинула в оккупированный Крым эскадрилью разведывательных беспилотников
13:34 Назвали секрет крепкого иммунитета
13:29 В Украине посчитали количество "элитных" автомобилей
13:27 Россия утаивает от МАГАТЭ подробности о ядерном взрыве в Архангельской области
13:15 Украинская автокефальная церковь официально влилась в состав ПЦУ
13:11 ТОП-5 важных советов гипертоникам
12:50 Экологи рассказали, как ядерная катастрофа под Архангельском отразится на Украине
12:45 Samsung будет выпускать смартфоны с графеновыми аккумуляторами
12:38 В Киеве на год перекроют десяток улиц: какие и почему
12:27 Стало известно, какие люди особенно склонны к онкологии
12:21 СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”
11:33 Новые правила выплаты субсидий: какие изменения ждут
11:20 Come back to USSR: российским ученым ограничили контакты с иностранцами
11:08 В США отменили два концерта с участием Пласидо Доминго: певца обвинили в домогательствах
11:04 Facebook нанимал людей для прослушивания аудиосообщений пользователей - Bloomberg
Все новости »

Масштабный пожар: под Полтавой вспыхнули торфяники (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Масштабный пожар: под Полтавой вспыхнули торфяники (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Полтавщине вспыхнул масштабный пожар. Горят торфяники. Первоначально загорелась свалка, позже огонь распространился на торфяники.

Сегодня стало известно, что в поселке Вишняки, Хорольского района, Полтавской области загорелись торфяники. Возгорание произошло еще вчера, информирует enovosty.com/news.

Жители села сообщают, что огонь до сих пор присутствует на торфяниках. Граждане в соцсетях призывают власти Вишняков усилить мероприятия по тушению, потому что местных резервов недостаточно для борьбы с катастрофой. Люди опасаются, что пожар из торфяников может вскоре перейти на жилые участки.

Добавим также, что пока заявления о горении торфяников под Полтавой от ГСЧС не поступало.

Читайте: Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара

Справка. Торфяные пожары возникают в следствии горения торфа. Чаще всего огонь возникает на болотах, где из-за недостаточного количества кислорода остатки болотных растений не смогли полностью разложиться, а остались в виде бурого вещества – торфа. Главное отличие таких пожаров заключается в медленном распространении и очень продолжительном горении. Иногда они затягиваются на несколько месяцев. В мире зафиксированы случаи горения торфяников на протяжении нескольких лет.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 732

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Все статьи


Читайте также

Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара
 В Испании удар молнии сжег трейлерный парк
В Турции на военных складах произошла серия взрывов, после чего начался мощный пожар (ВИДЕО)
 На Киевщине начался масштабный пожар на птицефабрике: дым дошел до столицы (ВИДЕО)
Associated Press: Парижанам грозит отравление свинцом после пожара в Нотр-Даме
 В сети опубликовали две меткие карикатуры на тему актуальных событий в РФ
Российский ученый спрогнозировал ситуацию с огненным адом в Сибири
 Дым от российских лесных пожаров достиг США и Канады
Загрузка...

Армия

Пулемет Калашникова танковый КТ-7.62
Пистолет "Форт-9"
Самолет «KARLSSON»
Зенитная самоходная установка Type 87 AAA (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Алишер
УСМАНОВ
Евгений
ЧЕРНЯК
Олег
СОСКИН
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Все персоны    >>

Публикации

Падение из Роттердама в Венесуэлу

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 