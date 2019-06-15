В Польше во время авиашоу самолет потерпел крушение (ВИДЕО)

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В польском городке Плоцк во время авиационного шоу произошла трагедия. В реку рухнул самолет. Спасатели уже подняли тело пилота.

Сегодня, 15 июня, в Польше в городе Плоцк самолет Як-52 потерпел крушение. Произошло это во время авиашоу. Воздушное судно упало в реку Висла, информирует enovosty.com/news.

Польские СМИ передают, что самолет находится возле левого берега реки. На место крушения прибыла спасательная группа, правоохранители и медики.

К сожалению, воздушное судно моментально затонуло. Прошло всего несколько секунд, как самолет спрятался под толщей воды.

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Сотрудник пожарной службы Эдвард Мысер заявил СМИ, что спасатели были сконцентрированы на том, чтобы добраться до пилота и поднять его из-под воды. К сожалению, 60-летний летчик погиб во время крушения. Его тело уже подняли из Вислы.

Добавим, что крушение самолета произошло во время выполнения сложного упражнения над Вислой. Управлял судном 60-летний пилот из германии.

Из-за чрезвычайной ситуации 7-ое ежегодное авиашоу пришлось остановить.