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На Одесщине в дворе дома прогремел взрыв

Главная » Последние новости » Происшествия » На Одесщине в дворе дома прогремел взрыв
 
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Ночью в поселке Лиманское Одесской области прогремел взрыв. Вероятнее всего, его источником стала граната. В результате инцидента никто не пострадал.

В Одесской области в поселке Лиманское во дворе частного дома прогремел взрыв. Как передают в пресс-центре ГУНП, причиной стала граната, информирует enovosty.com/news.

Полицейские сообщили, что о взрыве в отделение сообщил владелец дома, во дворе которого и прогремел взрыв. Мужчина обращался за помощью из-за очень громкого звука, напоминающего взрывную волну.

На место вызова прибыли сотрудники следственно-оперативного подразделения. Также место взрыва было осмотрено взрывотехниками и полицейскими-кинологами. В результате этих действий на территории двора были обнаружены следы разорванной гранаты. По словам правоохранителей, это была РГД-5.

На экспертизу уже отправлены обломки гранаты, смыв с воронки, а также образцы щебня.

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На данный момент определятся вопрос о занесении сведений о происшествии в единый Госреестр досудебных дел. Уже определена статья 296 часть 4 УКУ, речь в которой идет о хулиганстве. Правоохранители разыскивают тех, кто причастен к размещению РГД-5 во дворе частного дома в поселке Лиманское.


Автор: Катерина Лукьянчук
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