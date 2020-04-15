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Украинцы отказались от обсервации после возвращения из Польши, устроив потасовку на пункте пропуска

Главная » Последние новости » Происшествия » Украинцы отказались от обсервации после возвращения из Польши, устроив потасовку на пункте пропуска
 
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Украинцы, которые возвращались с Европы через Польшу, перекрыли пункт пропуска и отказывались от обязательной обсервации. В конфликт вынуждена была вмешаться полиция.

Украинцы отказались от обсервации после возвращения из Польши, устроив потасовку на пункте пропуска

На пункте пропуска «Ягодин», жители Украины, которые возвращались из Европы через Польшу, отказывались проходить обсервацию, настаивая на домашней самоизоляции, информирует enovosty.com/news.

После длительных переговоров и потасовок, полиции пришлось вмешаться в конфликт. К сожалению, заставить людей соблюдать режим обязательной обсервации полиции так и не удалось.

Били составлены административные протоколы и все, кто пересёк границу, а это несколько десятков человек, отправились по домам.

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Полиция, в свою очередь, будет следить за соблюдением режима самоизоляции гражданами непосредственно по месту их жительства.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 2775

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