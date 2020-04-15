Украинцы отказались от обсервации после возвращения из Польши, устроив потасовку на пункте пропуска
Украинцы, которые возвращались с Европы через Польшу, перекрыли пункт пропуска и отказывались от обязательной обсервации. В конфликт вынуждена была вмешаться полиция.
На пункте пропуска «Ягодин», жители Украины, которые возвращались из Европы через Польшу, отказывались проходить обсервацию, настаивая на домашней самоизоляции, информирует enovosty.com/news.
После длительных переговоров и потасовок, полиции пришлось вмешаться в конфликт. К сожалению, заставить людей соблюдать режим обязательной обсервации полиции так и не удалось.
Били составлены административные протоколы и все, кто пересёк границу, а это несколько десятков человек, отправились по домам.
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Полиция, в свою очередь, будет следить за соблюдением режима самоизоляции гражданами непосредственно по месту их жительства.