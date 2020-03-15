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Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО)

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Карантин у моря, или как тысячи украинцев остались заблокированными в отелях Египта из-за пандемии коронавируса в мире.

Как тысячи украинских туристов в Египте стали заложниками коронавируса (ВИДЕО)

В то время, когда весь мир закрывает свои границы в связи со вспышкой коронавируса, в отелях Египта заблокировано около 60 тысяч украинцев, которые, увы, не могут попасть домой. , информирует enovosty.com/news.

Есть украинцы, которые заблокированы на карантин в отелях, а есть те, кто просто не может улететь вовремя.

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Так, согласно последним данным, часть украинцев попали на карантин в отелях Шарм Эль Шейха и Хургады, где у некоторых постояльцев из Италии был обнаружен коронавирус.

Что интересно, отели, где установлен карантин, массово покидают граждане Италии, России, Беларуси и других стран. Украинцы же остаются заблокированными. Причём даже те, кто уже должен был улететь домой в Украину.

По словам наших сограждан, отели обеспечивают украинцев всем необходимым. Но люди по прежнему паникуют, поскольку не могут понять, когда и кто заберёт их домой.
На сайте Министерства инфраструктуры Украины уже есть заявление о том, что в тех отелях Египта, где установлен карантин, украинцы обязаны оставаться на месте до истечения 14-дневного карантина.

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В случае, если у них не будет обнаружен коронавирус, они смогут вернутся в Украину. Правда, каким образом они смогут это сделать, никто не уточнил.
Что касается украинцев, которые остались в отелях свободных от карантинных мер, то ведущие туроператоры уверяют, что вернут украинцев на родину в обязательном порядке.

Когда и каким образом не уточняется. Заявления звучат не совсем убедительно, поскольку обещание забрать людей в срок будут зависеть от ситуации с авиаперевозчиками и от распоряжений местных властей.

Так, по непонятным причинам некоторые чартеры туроператоров уже с 14 марта перестали летать в Украину, а это значит что многие украинцы не попали домой вовремя.

На сайте одного из туроператора висит уведомление о том, что туристы которые должны были вернуться домой ещё 14-15 марта, будут оставаться в своих отелях до понедельника. Именно на эту дату предварительно планируется вылет в Украину.
Но совсем непонятно, что делать тем туристам, чей вылет запланирован после 16 марта.

А пока туроператор занят тем, что вывозит иностранных граждан. Им, видимо, нужнее.

Мнения простых украинцев разделились. Одни сочувствуют согражданам в далеком солнечном Египте, другие обвиняют их в беспечности и недальновидности.

Ведь многие украинцы уезжали на отдых уже тогда, когда было известно, что в Египте есть первые заболевшие коронавирусом. Что пандемия распространяется быстро. Что в Италии уже бушует эпидемия и границы многих стран не замке.

Но в любом случае, каждая уважающая себя страна, которая декларирует заботу и говорит о безопасности своих граждан, просто обязана позаботиться о том, чтобы у каждого украинца была возможность вернутся домой.

Как будет в реальности, посмотрим.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 4756

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