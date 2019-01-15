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В Украине зафиксирован новый случай ботулизма: болезнь спровоцировали маринованные грибы

Главная » Последние новости » Происшествия » В Украине зафиксирован новый случай ботулизма: болезнь спровоцировали маринованные грибы
 
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На Львовщине после употребления маринованных грибов домашнего приготовления ботулизмом заболел мужчина. Сейчас его состояние очень тяжелое.

В Львовскую инфекционную больницу больной ботулизмом попал 11 января. Пострадавшему от коварного недуга на данный момент 25 лет. Парень является жителем Перемышльского района. Причиной его недуга стали консервированные грибы домашнего приготовления, информирует enovosty.com/news.

Об этом заявил директор медучреждения Сергей Федоренко. По его словам, состояние молодого человека – крайне тяжелое.

Ботулизм уже поразил все основные органы и системы организма. Помимо этого, у мужчины четко проявляются все признаки общей интоксикации, спровоцированной ботулизмом.

На данный момент, пациент получил инъекцию протиботулической сыворотки. Медики предоставляют ему весь комплекс лечебных процедур и необходимых диагностик.

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Директор больницы также отметил, что сыворотку для мужчины везли из Киева на автомобиле. В Львовской области лекарства не оказалось.

Справка. Ботулизм является сильным токсическим заболеванием, которое повреждает нервную систему. В организме человека эту болезнь провоцирует ботулотоксин, который вырабатывает спорообразующая палочка Clostridium botulinum.


Автор: Катерина Лукьянчук
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