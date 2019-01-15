Пожар в здании Киево-Печерской лавры: полиция поймала подозреваемого

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Сотрудники полиции поймали в столице человека, подозреваемого в умышленном поджоге одной из построек Лавры.

В Нацполиции города Киева заявили, что поймали подозреваемого поджигателя Киево-Печерской лавры, информирует enovosty.com/news.

Андрей Крищенко (руководитель ГУ Нацполиции в Киеве) на собственной странице в соцсети Фейсбук отметил, что виновником пожара является парень, которому на даный момент 24 года. Под действием алкогольной интоксикации он подпалил несколько матрасов, находящихся в двухэтажном помещении Лавры. Мужчина является человеком без определенного места жительства. Как заявил правоохранитель, этот подозреваемый не имел религиозных мотивов для совершения преступления.

На данный момент поджигателю грозит 10-летнее тюремное заключение. Уголовное дело в Нацполиции открыли по части 2, статье 194 УКУ.

В происшествии, к счастью, не был травмирован ни один человек. Пламя охватило около 400 кв. метров. Во время осматривания пораженного здания правоохранители установили, что ценные реликвии не повредились.

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Справка. Пожар в Киево-Печерской лавре случился накануне днем. На территории церковного комплекса загорелась двухэтажка, которая на тот момент была закрыта на плановый ремонт. Очаг пожара располагался возле чердака — в отсеке, расположенном на верхнем этаже.