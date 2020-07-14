Уже пятое крушение с мая: в США разбился истребитель F-16 ВВС США

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Пилот смог безопасно катапультироваться и проходит лечение от незначительных травм.

Истребитель ВВС США F-16C Viper разбился при посадке на авиабазе Холломан в Нью-Мексико в понедельник, ознаменовав пятую аварию истребителя с мая., информирует enovosty.com/news.

База сообщила, что пилот успешно катапультировался, когда самолет разбился в 6 часов вечера по местному времени. В данный момент он проходит лечение от незначительных травм.

В настоящее время ведется расследование, чтобы установить причину инцидента.

Последние два месяца были тяжелыми для ВВС, которые потеряли двух пилотов и пять самолетов.

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15 мая самолет F-22 Raptor пятого поколения разбился на авиабазе Эглин во Флориде. Несколько дней спустя на той же базе разбился истребитель F-35A Lightning II, еще один самолет пятого поколения. Оба крушения, которые произошли во время тренировочных полетов, были несмертельными, так как пилоты смогли катапультироваться.

В середине июня пилот ВВС США 1-й лейтенант Кеннет «Кейдж» Аллен погиб, когда его F-15C Eagle из RAF Lakenheath упал в море у побережья Великобритании во время учений.

Затем, в последний день месяца, другой пилот ВВС США, 1-й лейтенант Дэвид Шмитц, погиб, когда его F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение на авиабазе Шоу в Южной Каролине во время обычной учебной миссии.

В дополнение к пяти крушениям истребителей ВВС США также столкнулись с неожиданной поломкой шасси F-35A на авиабазе Hill Air Force Base в Юте.

Источник: Businessinsider