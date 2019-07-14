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На Киевщине сгорело ячменное поле

Главная » Последние новости » Происшествия » На Киевщине сгорело ячменное поле
 
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В Киевской области на поле вспыхнул ячмень. Огонь уничтожил 15 га урожая.

На Киевщине на ячменном поле произошел пожар. Об этом передают сотрудники ГСЧС области, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел вчера, 13 июля. Сообщение о горении поля поступило на диспетчерский пункт Володарского района в субботу в 14:33. Было сказано, что вспыхнул ячмень, посаженный в поселке Мармулиевка.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели шестой Государственной пожарно-спасательной части города Володарка. Специалисты осмотрели место возгорания и подсчитали, что огонь охватил 15 га поля. Ячмень горел на корню.

Локализировать возгорание удалось в 15:23, а полностью затушить смогли только в 15:48.

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На данный момент поле осматривают эксперты, устанавливая все нюансы случившегося и выясняя причину.

Напомним, что на днях в Харьковской области сгорело поле пшеницы. Произошло это в пятницу, 12 июля. Пожар охватил площадь в 60 га. Инцидент случился возле села Лютовка Золочевского района.


Автор: Катерина Лукьянчук
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