ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО) ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)

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Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провели масштабные обыски и задержания на Одесской таможне. Среди задержанных на взятке также глава Одесской таможни Михаила Грибанова.

«СБУ проводит массовые обыски на Одесской таможне. Привет Нефедову, задерживают его людей», – сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook. Публикуем ниже видео задержания, информирует enovosty.com/news.

Грибанов был назначен на данный пост в феврале прошлого года по итогам открытого конкурса, который проходил в три этапа и длился 45 дней.

Ранее Грибанова уже увольняли из таможенных органов после скандала с контрабандой электроники.

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Пресс-секретарь СБУ Украины Елена Гитлянская в комментарии журналистам подтвердила, что СБУ проводит следственные действия в отношении руководства Одесской таможни по делу о коррупции. Дело связано с «масштабной коррупционной схемой». Конкретных фигурантов дела Гитлянская не назвала.

В СБУ обещают, что полная официальная информация по этому делу будет сегодня, 14 мая.

Кроме того, Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщается на сайте ГБР.

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Следователи ГБР задержали таможенника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США.

Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям лиц руководящего состава Одесской таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение — Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.