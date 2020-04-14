Пожары в зоне отчуждения: в Сети опубликовали впечатляющие фото

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13:40Пожары в зоне отчуждения: в Сети опубликовали впечатляющие фото
00:43В Чернобыле поймали еще одного поджигателя
13.04.2020 г.
22:57Бунт шахтеров в Донецке: отказались спускаться в шахту и потребовали выплаты зарплаты
21:54Фото дня: Пожар добрался к территории 5 энергоблока ЧАЭС (ФОТО)
11:36Огненный "апокалипсис": Животные Чернобыля в отчаянии бродят после пожара (ВИДЕО)
09:10Огненный "апокалипсис" в Чернобыле не утихает: Огонь приблизился к АЭС
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13.04.2020

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Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
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Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
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14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
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20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
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16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
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03.09.2019 г.
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Пожары в зоне отчуждения: в Сети опубликовали впечатляющие фото

Главная » Последние новости » Происшествия » Пожары в зоне отчуждения: в Сети опубликовали впечатляющие фото
 
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Огромный лесной пожар в Украине, который бушует уже больше недели, теперь находится всего в одном километре от закрытой Чернобыльской АЭС и представляет радиационный риск. 

Счетчик Гейгера измеряет уровень радиации на месте пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС за пределами села Раховка, Украина. , информирует enovosty.com/news.

Счетчик Гейгера измеряет уровень радиации на месте пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС за пределами села Раховка, Украина. Огромный лесной пожар в Украине, который бушует уже больше недели, теперь находится всего в одном километре от несуществующей Чернобыльской АЭС и представляет радиационный риск, предупредил Гринпис Россия в понедельник со ссылкой на спутниковые снимки. Фото сделано 5 апреля. РЕЙТЕР / Ярослав Емельяненко

Лесной пожар в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, 12 апреля 2020 года.

Сгоревшие деревья видны после лесного пожара возле населенного пункта Полиске, расположенного в 19-мильной зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, 12 апреля 2020 года. REUTERS / Stringer

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Дым от лесного пожара около села Раховка, Украина, 5 апреля.

Дым поднимается от лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, около села Раховка, Украина, 5 апреля. РЕЙТЕР / Ярослав Емельяненко

Сгоревшие деревья в поселке Полесское, 12 апреля.

Сгоревшие деревья видны в поселке Полиске после лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Украина, 12 апреля. РЕЙТЕР / Стрингер

На аэрофотоснимке от 12 апреля показан лесной пожар в зоне отчуждения.

Аэрофотоснимок показывает лесной пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Украина, 12 апреля. Reuters TV / через REUTERS

Пожарные пытаются потушить пожар, фото от 10 апреля.

Пожарные пытаются потушить пожар, зажженный в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, 10 апреля. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области / через REUTERS & nbsp;

Пожарная машина на месте пожара.

Пожарная машина замечена на месте пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, в Киевской области, Украина, 10 апреля. Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Киевской области / через REUTERS & nbsp;

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 528

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