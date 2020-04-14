Пожары в зоне отчуждения: в Сети опубликовали впечатляющие фото
Огромный лесной пожар в Украине, который бушует уже больше недели, теперь находится всего в одном километре от закрытой Чернобыльской АЭС и представляет радиационный риск.
Счетчик Гейгера измеряет уровень радиации на месте пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС за пределами села Раховка, Украина. , информирует enovosty.com/news.
Лесной пожар в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, 12 апреля 2020 года.
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Дым от лесного пожара около села Раховка, Украина, 5 апреля.
Сгоревшие деревья в поселке Полесское, 12 апреля.
На аэрофотоснимке от 12 апреля показан лесной пожар в зоне отчуждения.
Пожарные пытаются потушить пожар, фото от 10 апреля.
Пожарная машина на месте пожара.
Источник: Reuters