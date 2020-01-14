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82-летняя женщина избила вора, забравшегося в ее дом

Главная » Последние новости » Происшествия » 82-летняя женщина избила вора, забравшегося в ее дом
 
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В США старушка избила мужчину, который намеревался обворовать ее дом. Злодею не повезло, ведь он не знал, что в его жертва увлекается бодибилдингом.

В Нью-Йорке вор попался на попытке ограбления дома 82-летней американки, информирует enovosty.com/news.

Вилли Мерфи рассказала СМИ, что услышала странные звуки в то время, когда уже собиралась спать. Ей послышалось, что кто-то просит вызвать скорую у нее за дверью.

Старушка оказалась предусмотрительной. Вместо того, чтобы распахнуть дверь, она позвонила в полицейский участок. Это не на шутку разозлило вора, и он выломал дверь в дом.

«Он выбрал не то жилье», — заявила американка. Оказалось, что, несмотря на возраст, женщина увлекается бодибилдингом. Она практически ежедневно ходит на тренировки и имеет в своем арсенале множество наград.

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Пока ехала полиция, Вилли защищалась от злоумышленника как могла. Она атаковала его ножками от стола, бросала в мужчину бутылки и несколько раз толкнула шваброй.

Правоохранители, приехав на место происшествия, арестовали вора и увезли его в медучреждение.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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