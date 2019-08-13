В Киеве парень с ножом совершил покушение на таксиста

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В столице парень едва не убил таксиста. Водитель чудом остался жив.

Сегодня, 13 августа, ночью в Киеве произошло жуткое происшествие при участии водителя такси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель облуправления Нацполиции Андрей Небытов, информирует enovosty.com/news.

Он рассказал, что инцидент произошел в Святошинском столичном районе. 18-летний парень обратился к таксисту с просьбой отвезти его в село без денег. Заплатить якобы должен его отец, находящийся сейчас в Вышгородском районе. Водителю такси стало жаль молодого человека и он согласился на его предложение.

Во время путешествия водитель и парень общались на различные темы, все якобы было хорошо. Однако в один момент пассажир достал нож и начал наносить удары таксисту в область грудной клетки и в лицо.

Водитель остановил машину и начал звать на помощь. Во время криков преступник забрал все свои вещи, ключи от машины и сбежал с места происшествия.

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На помощь водителю подоспели люди. Они вызвали карету скорой помощи и сообщили об окровавленном таксисте в полицию.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и следователи. Они были подняты по сигналу «Сбор», передает Андрей Небытов.

Под утро преступник был задержан. На данный момент ему грозит 15-летнее тюремное заключение.