В Черновицкой области тракторист переехал 5-летнюю девочку
В Черновицкой области произошло жуткое ДТП. Пьяный водитель за рулем трактора посреди поля наехал на маленькую девочку. В результате ребенок получил много травм.
В Черновицкой области пьяный тракторист спровоцировал многочисленные травмы у 5-летней малышки. Об этом сообщают сотрудники областной Нацполиции, информирует enovosty.com/news.
Происшествие случилось в поселке Драчинцы Кицманского района вчера, 12 августа, в вечернее время. Полицейские получили сообщение о наезде на девочку в 21:00.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что родители ребенка в то злополучное время пребывали на своем приусадебном участке. Они собирали сено на прицеп трактора, за рулем которого находился 31-летний сосед.
Рядом с транспортным средством игралась девочка. Когда трактор начал движение, девочка по непонятным причинам оказалась под колесом прицепа.
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В результате этого малышка сильно травмирована, она получила повреждения брюшной полости и перелом таза.
После медэкспертизы было установлено, что водитель трактора находился в нетрезвом состоянии. Сейчас заведено досудебное уголовное производство. Ведется расследование.