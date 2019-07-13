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В Винницкой области спиртзавод отравил воздух сероводородом

Главная » Последние новости » Происшествия » В Винницкой области спиртзавод отравил воздух сероводородом
 
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В Винницкой области спиртзавод отравил воздух сероводородом, информирует enovosty.com/news.

В Винницкой области деятельность одного из спиртзаводов спровоцировала масштабное загрязнение воздуха сероводородом.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, 13 июля в поселке городского типа Тростянец на Винничине спиртзавод выбросил в воздух большое количество сероводорода. Эксперты уже провели исследование и выяснили, что данная ситуация может грозить здоровью людей, живущих поблизости.

В Центре добавили, что среднестатистический человек почти каждый день вдыхает сероводород в небольшом количестве. Он имеет очень резкий и стойкий запах. Однако организм способен к нему быстро привыкнуть. Человек часто перестает его замечать, именно этим он и опасен.

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Сероводород – часть процесса очистки сточных вод. Он весит больше, нежели воздух. Таким образом, часто собирается в низинах, ямах и даже колодцах. Пахнет он тухлыми яйцами или гниющим белком.

Даже небольшое отравление сероводородом может нанести существенный вред. В первую очередь страдает дыхательная и зрительная системы. Минимальные проблемы – это бронхит и падение остроты зрения.

Частыми спутниками отравления этим веществом становятся кашель, чихание, раздражение в глазах.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 492

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