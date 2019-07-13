На Ровенщине прогремел взрыв: погибли двое детей

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В Ровенской области погибли девочка и мальчик. Дети получили несовместимые с жизнью травмы в результате взрыва.

На Ровенщине умерли 13-летний мальчик и девочка 11 лет. Причиной послужил взрыв. Об этом сообщили сотрудники МВД, информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе отметили, что трагический инцидент произошел сегодня, 13 июля, в поселке Смига Дубенского района. Известно, что сначала о происшествии узнали медработники. Сотрудники скорой помощи в 12:00 позвонили в правоохранительные органы и сообщили о констатации смерти двух детей из-за взрыва.

На место трагедии оперативно прибыли правоохранители. По предварительной информации, взрывная волна возникла в хозяйственной постройке на территории двора 59-летнего жителя Смиги. Девочка и мальчик приходились мужчине внуками. Дети проживали в доме напротив.

Во время визита внуков, дедушка отсутствовал. 11-летняя девочка и 13-мальчик выбрали местом для своей игры как раз ту злополучную постройку.

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Полицейские установили, что хозяин двора часто собирал разного вида металлолом. В прошлом его даже привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчаткой либо боеприпасами.

На данный момент место происшествия осматривает следственно-оперативная группа. Выясняются все подробности случившегося.