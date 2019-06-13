В Чикаго на 442-метровой высоте под ногами туристки треснул стеклянный пол

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В США на большой высоте поломалось стеклянное покрытие пола. Трещина образовалась на смотровом балкончике во время нахождения на нем туристки и двух ее детей.

На чикагском небоскребе на 103 этаже и на 442-метровой высоте от земли треснул пол на смотровом балконе. Покрытие пола было стеклянное. Произошло это во время прогулки туристки и двух ее детей, информирует enovosty.com/news.

После случившегося посетительница с детьми мгновенно ушли с достопримечательности. После инцидента на балкончик больше никто не пытался ступить. К счастью, во время данного происшествия никто не пострадал.

Злополучная смотровая площадка покрыта закаленным стеклом. Она располагается на 103 этаже небоскреба под названием Уиллис-Тауэр. Данное здание признано наивысшим в Чикаго и занимает вторую строчку в списке самых высоких построек США.

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Добавим, что на смотровом балконе Уиллис-Тауэр уже трескалось стеклянное покрытие. Происходило такое в 2014 году. Эксперты уверены, что трещина не представляет опасности. Ремонтники, осмотрев место инцидента, пришли к выводу, что испортилось защитное покрытие, а не стекло. Так было и в 2014-ом.