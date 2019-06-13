В Чикаго на 442-метровой высоте под ногами туристки треснул стеклянный пол

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

13 фаворитов конкурса фотографий дикой природы

Все фото »

Происшествия

13.06.2019 г.
20:00На Киевском водохранилище браконьеры оставили почти 1,5 километра сетей
16:01В Чикаго на 442-метровой высоте под ногами туристки треснул стеклянный пол
14:52На Сумщине шершень убил мужчину
12:45Адвокат Татькова: департамент Горбатюка пытался "продать" дело судье
12.06.2019 г.
23:00На Виннитчине обнаружили подпольный цех по производству спиртного
21:29Видеошок: В Крыму удалось спасти мальчика, унесенного потоком воды (ВИДЕО)
19:30На Житомирщине снова ранили ребенка из винтовки
Все происшествия

Аналитика

13.06.2019

Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне

Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне
Система Ольха прошла испытания Минобороны, глава СНБО назвал приоритет в обороне, а Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом, - ...
12.06.2019

Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ

Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ
Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку, Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения, а в Украине зафиксировали первый день с «адской» ...
11.06.2019

Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда

Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Владимир Зеленский принял много кадровых решений, Зеркаль развенчивает в Гааге возражения России, а в Украине будет очень жарко, - такими были главные ...

Последние новости

13.06.2019 г.
22:00 В столице на вокзале поймали банду воров (ВИДЕО)
21:30 В Киеве закрыли популярный мост (ВИДЕО)
21:00 Жителей столицы предупреждают о загрязнении воздуха
20:35 Борис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании
20:30 Эксперты рассказали об одной из главных причин бессонницы
20:23 Конец торговой войне?: В Белом доме готовятся к встрече Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20
20:15 Названы продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему
20:00 На Киевском водохранилище браконьеры оставили почти 1,5 километра сетей
19:57 В Украине создали бесплатное приложение для экстренного вызова врача
19:53 Смерть "дерева дружбы" не должна восприниматься как свидетельство отношений между Францией и США, - Макрон
19:30 Каждый шестой абитуриент провалил ВНО по украинскому языку и литературе
19:24 Associated Press: В Турции сообщили, что не пойдут на уступки США
19:15 Ученые стали на шаг ближе к поиску инопланетной жизни
19:11 В Гонконге в день протестов прекратили работать порносайты в знак поддержки демонстрантов
18:37 В Британии выразили готовность оказать помощь в расследовании инцидента в Оманском заливе
18:13 Стало известно, как диджитализация в логистике меняет рынок
18:05 Украина значительно увеличила привлечение инвестиционных ресурсов
17:43 СБУ блокировала диверсию на объекте критической инфраструктуры
17:21 Ученые научились превращать вторую группу крови в универсальную, подходящую для всех
17:03 США официально заменили "Kiev" на "Kyiv" в международной базе
16:52 Риски «молдавского сценария» Москвы для Украины, - ИС
16:41 Определены факторы, повышающие вероятность нетрадиционной мужской ориентации
16:33 Церковь должна отвечать на вызовы времени: Митрополит Епифаний анонсировал новые реформы
16:16 Оккупанты подрываются на собственных минах, - разведка
16:01 В Чикаго на 442-метровой высоте под ногами туристки треснул стеклянный пол
15:54 СМИ выяснили, кем в Администрации президента хотят заменить Кличко на посту мэра Киева
15:51 В Украине запущена новая платежная система ЮАПЕЙ
15:48 Команда Зеленского пополнилась человеком одиозного Столара, – источник
15:13 Паспортизация Донбасса Кремлем как долгосрочный план дестабилизации, - Злой Одессит
14:52 На Сумщине шершень убил мужчину
13:54 Илон Маск замахнулся на создание автомобиля-субмарины
13:44 В Оманском заливе танкер был атакован торпедой - Reuters
13:24 Медики выяснили, на каком боку нужно спать
12:59 В РФ хотят ограничить доступ к водке и сигаретам
12:48 Из-за американских санкций Huawei отложил выпуск нового ноутбука
12:45 Адвокат Татькова: департамент Горбатюка пытался "продать" дело судье
12:45 Недвижимость в Киеве: Сколько просят за квартиры и что будет этой осенью
12:39 Назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления
12:31 Кто и зачем активизировал игру в имитацию Церковного раскола в Украине, - "Злой одессит"
12:16 Дефолт отменяется: Стало известно о новой программе с МВФ
12:09 BMW рассекретила внешность нового кроссовера (ФОТО)
11:54 Уже скоро: Лидеры ЕС примут очень важное для Украины решение
11:45 Ученые нашли новый вид морских существ
11:37 Еще одно решение суда Барышевки: Рожковой запретили выполнять обязанности
11:05 Зеленое море в Одессе: когда оно станет чище
10:57 Официальная позиция компании SkyUp Airlines на Определение Барышевского суда Киевской области от 25.05.2019 года
10:43 Совет Европы оценил судебную реформу в Украине
10:29 Назвали сроки встречи Зеленского и Трампа
10:21 Трамп намерен ударить по "Северному потоку-2"
10:20 Начальник Генерального ВСУ не будет отправлять корабли через Керченский пролив
09:59 В Киеве ограничат движение транспорта на еще одном мосту
09:51 Озвучены перспективы экспорта самой дорогой ягоды
09:48 Турция купила зенитные ракеты в РФ
09:22 Питается только с солнечной энергии: В Украине запустили производство энергонезависимых домов
09:21 Лукашенко теряет хватку?
08:58 Украина получит почти $700 млн техпомощи
08:50 "Элиты и СМИ будут превращать его в изгоя": В России вызревает заговор против Путина, — Гиркин
08:47 У Зеленского анонсировали отмену моратория на продажу земли
08:45 Газовый капкан России: в США рассказали, к чему готовиться Украине
08:41 ВСУ и "Л/ДНР" столкнулись на Донбассе: Оккупанты понесли потери
Все новости »

В Чикаго на 442-метровой высоте под ногами туристки треснул стеклянный пол

Главная » Последние новости » Происшествия » В Чикаго на 442-метровой высоте под ногами туристки треснул стеклянный пол
 
Печать Отправить на почту

 

 

В США на большой высоте поломалось стеклянное покрытие пола. Трещина образовалась на смотровом балкончике во время нахождения на нем туристки и двух ее детей.

На чикагском небоскребе на 103 этаже и на 442-метровой высоте от земли треснул пол на смотровом балконе. Покрытие пола было стеклянное. Произошло это во время прогулки туристки и двух ее детей, информирует enovosty.com/news.

После случившегося посетительница с детьми мгновенно ушли с достопримечательности. После инцидента на балкончик больше никто не пытался ступить. К счастью, во время данного происшествия никто не пострадал.

Злополучная смотровая площадка покрыта закаленным стеклом. Она располагается на 103 этаже небоскреба под названием Уиллис-Тауэр. Данное здание признано наивысшим в Чикаго и занимает вторую строчку в списке самых высоких построек США.

Читайте: В Чикаго произошли массовые расстрелы

Добавим, что на смотровом балконе Уиллис-Тауэр уже трескалось стеклянное покрытие. Происходило такое в 2014 году. Эксперты уверены, что трещина не представляет опасности. Ремонтники, осмотрев место инцидента, пришли к выводу, что испортилось защитное покрытие, а не стекло. Так было и в 2014-ом.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 998

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Голос отозвал двух кандидатов в депутаты. В чем суть?
Место для инвесторов: Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партий
Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- эксперт
"Голос" отозвал двух кандидатов в депутаты. В чем суть?"Место для инвесторов": Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партийПредсказать решение Конституционного Суда невозможно,- эксперт
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Четкий сигнал Украине, спасение от дефолта и приоритет в обороне
Итоги дня: Успехи украинских военных, обрезанные крылья SkyUp и снижение цены на газ
Итоги дня: Марафон увольнений Зеленского, развенчанная ложь России и два суда
Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Все статьи


Читайте также

В Чикаго произошли массовые расстрелы
 В США умер известный блюзмен
Чикаго перейдет на возобновляемую энергию к 2025 году
 Протестующие против Трампа в Чикаго люди дружно сняли штаны (ВИДЕО)
В Чикаго появится велосипедная дорожка на воде (ФОТО)
 Украинская окраина Чикаго стала лидером в рейтинге привлекательных районов в США
Ани Лорак в Чикаго встретили плакатами "В Сибирь к медведям"
 В центре Чикаго торжественно подняли украинский флаг (ВИДЕО)

Армия

Реактивная система залпового огня «Ураган»
Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Зенитно-ракетный комплекс М1097 Avenger (США)
Бронированный автомобиль KRAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
СИМОНЕНКО
Александр
ЕФРЕМОВ
Нина
ЮЖАНИНА
Виктор
ОРБАН
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 