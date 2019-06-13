На Сумщине шершень убил мужчину

Главная » Последние новости » Происшествия » На Сумщине шершень убил мужчину На Сумщине шершень убил мужчину

Закрыть Отправить

В Сумской области всего один укус шершня убил 38-летнего мужчину. Пострадавший умер в автомобиле скорой помощи.

В Сумской области от укуса шершня умер мужчина. Об этом передают специалисты Главного управления Национальной полиции Сумщины. По словам сотрудника пресс-службы Владимира Крупецких, трагедия произошла вчера, 12 июня, в райцентре Бурынь, информирует enovosty.com/news.

Мужчине, погибшему от укуса насекомого, было 38 лет. Сразу после инцидента его на скорой помощи везли в медучреждение. Однако медикам не удалось спасти жизнь, мужчина умер в карете скорой помощи.

На данный момент полиция определяет все нюансы случившегося. Тело пострадавшего направили в морг.

Справка. В Украине проживает большое количество насекомых, которые становятся опасными в летний период. Шершень – один из таких.

Читайте: На Сумщине огромная глыба льда убила 28-летнего мужчину

Данный вид насекомых живет в старых лесах. Однако нередко они могут соорудить свои гнезда под крышей дома или в хозпостройках. На самом деле яд шершня почти такой же, как и яд осы. Смерть от него маловероятно. Усугубить состояние может аллергия. Если данное заболевание присутствует у человека, то смертельной дозой будет и один укус шершня.