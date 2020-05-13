Иранский корабль Konarak затонул из-за неудачной минной кладки, а не от удара ракеты, — источник

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Корабль иранского военно-морского флота Konarak, который в воскресенье затонул в порту Яск возле Ормузского пролива, пошел к морскому дну во время закладывания мин, а не после удара ракеты.

«Военный корабль военно-морского флота Konarak затонул после взрыва мины, а не из — за удара ракетой, запущенной с фрегата Jamaran», — заявил высокопоставленный источник в штабе командования ВС Ирана, цитирует кувейтское издание Al-Jarida.

Уничтоженный в настоящее время 47-метровый корабль был приобретен иранскими силами в Нидерландах для оказания материально-технической поддержки, информирует enovosty.com/news.

«Корабль был модифицирован, чтобы он мог нести крылатые ракеты и устанавливать мины, не будучи обнаруженным с воздуха», — добавил он.

10 мая проводились испытания, чтобы проверить, может ли Konarak устанавливать мины, не будучи обнаруженным с помощью радаров или других средств. «Но механическое устройство, ответственное за проведение операции, столкнулось с неисправностью, которая позволила одной из шахт отсоединиться. Она взорвалась и вызвала взрыв крылатой ракеты (испытательной цели)», — пояснил чиновник.

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Судно Konarak ВМС Ирана, которое затонуло 10 мая

Ранее иранские государственные СМИ сообщали, что судно Konarak затонуло во время неудачного испытания противокорабельной ракеты. Фрегат военно-морского флота Jamaran выпустил ракету преждевременно, поразив судно, которое ставило цели в воде.

Девятнадцать моряков погибли, а пятнадцать получили ранения в результате инцидента.

«Иран хотел быстро расставить мины в водах Персидского залива на случай конфронтации с ВМС США. Поэтому власти решили объявить, что Konarak был поврежден в результате огня по своим», — заявил источник.

Источник: Defenseworld