В Киеве трое иностранцев напали на таксиста и завладели его автомобилем

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Полиция поймала преступников, напавших на таксиста и отобравших у него автомобиль. Один из нападавших был частым клиентом водителя.

Как сообщили в Департаменте коммуникации полиции города Киева, в столице произошло ограбление таксиста. Трое иностранцев напали на водителя с ножом, после чего отобрали у него деньги и автомобиль. На данный момент группа злоумышленников задержана, информирует enovosty.com/news.

Преступниками оказались молодые люди (годы рождения: 1990, 1991 и 1996). Все они не являются гражданами Украины. Иностранцев забрали в полицейское управление для более тщательного расследования.

Пострадавший водитель такси рассказал о происшествии следующее. По его словам, вызов поступил от постоянного клиента. Мужчина попросил отвезти его и друзей в центр. Прибыв на вызов, трое иностранцев сели в салон и начали угрожать таксисту ножом. Они отобрали около 1 тыс. гривен, а в дальнейшем еще и завладели машиной. Инцидент случился на Харьковском шоссе столицы.

На данный момент открыто два уголовных дела (за разбой и угон транспортного средства). Вещдоки изъяты и доставлены на проведение экспертизы. Преступникам грозит до 12 лет заключения с имущественной конфискацией или без нее.

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