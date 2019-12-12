Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета задержаны: основные версии убийства

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Министр внутренних дел заявил, что убийство журналиста Шеремета практически раскрыто.

В четверг, 12 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!» — пишет Аваков.

По словам министра, расследование убийства Павла Шеремета близится к финалу. Суд выберет подозреваемым меры пресечения. Сейчас проходит срочный брифинг с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Журналистка Insider Ольга Худецкая написала на своей странице в Facebook

«По состоянию на сейчас задержаны:

— Андрей «Риффмастер» Антоненко, вокалист одноименного музыкального группы военно-патриотического направления. Автор хита Сил спецопераций «Тихо пришел, тихо ушел»; Обыски сейчас на Старовокзальной 7в.

— Юлия Кузьменко, волонтер, в гражданской жизни врач, завотделением рентгенографии. Работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии. Сообщил адвокат Влад Добош».

По сообщениям Радио Свобода, Андрей Антоненко был также волонтером, помогал армии. Впоследствии сам пошел по контракту в ВСУ — в Силы спецопераций.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета расследовались 4 версии происшествия. Об этом в ходе брифинга сообщил Начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль.

Следствием были выдвинуты 4 версии убийства.

1. ошибка в объекте преступления ввиду того, что взорванный автомобиль принадлежит Елене Притуле (руководитель сайта «УП»), а не Павлу Шеремету лично.

2. бытовые и межличностные конфликтные ситуации.

3. профессиональная деятельность Шеремета в Украине, Беларуси и России.

4. дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известной личности.

После отработки три первые версии не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по версии «дестабилизация социально-политической ситуации в Украину путем убийства известной личности».

«Благодаря огромной работе нам удалось четко установить, кто объективно подозревается нами в убийстве Павла Шеремета. Это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко», — рассказал на брифинге Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленський выразил благодарность Нацполиции, МВД и Генпрокуратуре, а также лично их руководителям Арсену Авакову и Руслану Рябошапке за проведенную работу в расследовании убийства Павла Шеремета, а также призвал найти заказчика этого преступления. Об этом он сказал на брифинге.

Он отметил, что вероятные убийцы сегодня были задержаны.

«Но остается вопрос — кто заказчик. Я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет уже последняя встреча по поводу этого дела», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Павла Шеремета убили в июле 2016 года в центре Киева. Журналиста взорвали в машине по дороге на работу.

Несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, в течение трех лет- до сегодняшнего дня, по делу об убийстве Шеремета не было ни одного официального подозреваемого. Также следствие отказывалось от обнародования существенной информации о ходе расследования, для которого была создана спецгруппа с привлечением ФБР.

Павел Шеремет родился и вырос в Беларуси. Работал на телевидении. Из-за конфликта с режимом Лукашенко был вынужден покинуть страну. Последние пять лет проживал в Украине, работал журналистом в «Украинской правде» и ведущим на телевидении и радио.