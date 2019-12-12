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На Киевщине женщина напала на сотрудника полиции

Главная » Последние новости » Происшествия » На Киевщине женщина напала на сотрудника полиции
 
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В Киевской области зафиксирован случай нападения на полицейского. Женщина ударила правоохранителя ногой в голову. У патрульного диагностировано сотрясение мозга.

На Киевщине 30-летняя женщина напала на полицейского. Об этом передает пресс-центр Нацполиции области, информирует enovosty.com/news.

Нападение случилось возле Белой Церкви на контрольном полицейском пункте, расположенном на трассе Киев-Одесса. Патрульные остановили автомобиль, у которого горела только одна фара. Проверив документы, они разрешили двигаться дальше, но из машины вышел пьяный пассажир. Он начал требовать объяснить ему причину остановки.

В ведомстве отметили, что пассажир вел себя вызывающе и не реагировал на замечания. В один момент он выбежал на проезжую часть, полицейские попытались оттянуть его от дороги. «На защиту родственника» из автомобиля вышла женщина. Она и ударила патрульного в голову. Удар был нанесен ногой.

Нападающая задержана. Было установлено, что в крови у нее содержалось 1 промилле алкоголя. Медики диагностировали у патрульного полицейского травму головы и сотрясение мозга. Уголовное производство уже начато. На данный момент 30-летняя женщина помещена в следственный изолятор.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 871

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