В Китае мужчина распылил химикаты в детском саду: пострадали более 50 детей

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Полиция уже задержала подозреваемого. Правоохранители считают, что именно он проник в китайский детский сад и разбрызгал химическое вещество.

Сегодня, 12 ноября, в Китае в городе Кайюань на территории детского сада произошло жесткое нападение. Мужчина проник в здание и распылил химикаты. В результате пострадал 51 ребенок, а также 3 взрослых сотрудника заведения, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, которому всего 23 года. Они выяснили, что в детсад мужчина проник, перерезав проволочную ограду. Войдя в помещение, он распылили раствор каустической соды. Химвещество попало на тела детей и воспитателей.

На данный момент все пострадавшие находятся под контролем медиков. Врачи заявили, что 48 потерпевших получили ожоги средней тяжести, а два человека пострадали более серьезно.

Полиция уже расспросила подозреваемого о мотивах его жестокого поступка. Юноша ответил, что пошел на такой шаг из-за ненависти к обществу. По его мнению, такое отношение к людям у него сформировали следующие факторы: неправильное материнское воспитание, сложные семейные отношения и проблемы на работе.

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