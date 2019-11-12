Сотрудник полиции устроил стрельбу в харьковском метрополитене

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В Харькове 22-летний полицейский открыл огонь на одной из станций метрополитена города Харькова.

Сегодня ранним утром в Харькове на станции метро Научная полицейский устроил стрельбу. Об этом передают специалисты пресс-службы областной полиции, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел 12 ноября в 3:50. Капрал полиции, которому на данный момент 22 года, открыл огнь в метрополитене. Добавим, что в столь раннее время станция Научная еще была закрыта для пассажиров.

Разоружением и задержанием стрелка занимались бойцы спецотряда ТОР. К счастью, никто во время поимки нарушителя порядка не пострадал.

Правоохранители открыли служебное расследование. На данный момент устанавливаются все подробности случившегося.

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В коммунальном предприятии «Харьковский метрополитен» уже прокомментировали этот инцидент. По их словам, из-за следственных действий станция метро Научная была закрыта на вход и выход с 5:30 до 7:00.