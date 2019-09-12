На Киевщине мужчина, сжигая сухую траву, уничтожил три дома, пять автомобилей и трактор (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » На Киевщине мужчина, сжигая сухую траву, уничтожил три дома, пять автомобилей и трактор (ФОТО) На Киевщине мужчина, сжигая сухую траву, уничтожил три дома, пять автомобилей и трактор (ФОТО)

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В Вышгородском районе 42-летний мужчина устроил масштабный пожар. Все началось с того, что он, несмотря на запреты, решил поджечь сухую траву.

Как передают сотрудники Нацполиции Киевской области, на территории села Любимовка Вышгородского района произошел пожар. Виновником происшествия стал 42-лентий местный житель, информирует enovosty.com/news.

Мужчина, игнорируя запреты, поджег сухую траву. Огонь оказался очень сильным и быстро распространился на соседние участки. В результате пожар уничтожил три дома, пять легковушек, трактор и один гараж. К счастью, людей среди пострадавших нет.

В село оперативно прибыли пожарные. Сотрудники ГСЧС задействовали шесть спецавтомобилей.

На данный момент полиция выясняет все нюансы и подробности происшествия. Ведется следствие. Правоохранители уже завели производство согласно статье 270 УКУ, предусматривающей нарушение правил пожарной безопасности. Виновнику сейчас грозит тюремное заключение до трех лет, либо исправительные работы до двух лет, либо штраф от 50 до 120 необлагаемых минимумов.

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