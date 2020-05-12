Пыльная буря на Прикарпатье напоминает кадры из фильма Интерстеллар (ВИДЕО)
Сегодня на Прикарпатье, в Ивано-Франковской области, разбушевалась пыльная буря. Аномальное явление зафиксировали как в самом областном центре, так и неподалёку города Коломыя.
Кадры пыльного урагана впечатляют и скорее напоминают отрывок из фантастического блокбастера «Интерстеллар», нежели пейзажи украинского областного центра. , информирует enovosty.com/news.
Подобная аномалия уже спровоцировала серию ДТП на дорогах Прикарпатья.
Местные жители не припомнят подобного аномального природного явления.