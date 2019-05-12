На Львовщине молния убила мужчину

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Во Львовской области от удара молнии умер мужчина.

В городе Сокаль произошла трагедия. Молния попала в семью, состоящую из двух человек. Супруг не выдержал удара и скончался. Об этом заявили сотрудники Департамента, занимающегося вопросами гражданской защиты при Львовской ОГА, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел вчера, 11 мая, в 15:00. Супруги находились на территории дачного участка в то время, когда в них попала молния. Мужчина 1953 года получил несовместимые с жизнью травмы. Женщина же 1949 года рождения с различными поражениями была отправлена в реанимацию Сокальской центральной райбольницы.

Справка. Молния является электроразрядом высокого напряжения. Во время попадания в человека разряд тока уничтожает нервные окончания. Это природное явление очень непредсказуемое. На данный момент ученые установили, что молнию притягивают предметы из металлов. Во время грозы рекомендуется отказаться от мобильного телефона и не бежать с зонтом. В бушующую непогоду также не следует ехать на машине.

Было замечено, что часто молния бьет в дуб. В березу, клен, ель и сосну она попадает, по статистике, реже. Если вы находитесь на открытой местности рекомендуется прятаться под деревом небольшого размера или под кустом.

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