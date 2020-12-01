СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Происшествия

01.12.2020 г.
16:27СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика
30.11.2020 г.
14:14"Хороший тамада и конкурсы интересные": Владелец кафе "зарядил" активисту тортом в лицо
07:39В столице автомобиль провалился под асфальт
27.11.2020 г.
19:16В столице в "черную пятницу" "заминировали" крупнейший ТЦ
18:49Сеть взорвало видео с внедорожником, который гонит на трех колесах (ВИДЕО)
16:48В Польше тяжело ранены двое украинских студентов
26.11.2020 г.
21:29Грузовик слетел с моста и повис (ФОТО)
Все происшествия

Аналитика

01.12.2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку ...
30.11.2020

Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины

Итоги ноября: Прививка от кризиса, три орешка президента и платиновая карта США для Украины
На выборах в Соединенных Штатах Америки победил Джо Байден, мир с надеждой и опаской готовится к массовой вакцинации от коронавируса, а Украина обсуждает ...
30.11.2020

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции

Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Автомобильная отрасль в Украине требует особого внимания государства, поскольку одна из мощнейших отраслей украинского промышленного комплекса осталась ...

Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
12.09.2019 г.
20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
19:52 На Киевщине горят торфяники (ВИДЕО)
26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
18:31 СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
08:52 Безнаказанность шокирует: В СМИ показали, как живут в Киеве вокзальные воры
05.08.2019 г.
13:08 Катастрофа в Крыму: Из-за прорыва дамбы в Приозерном затапливает Керчь (ВИДЕО)
01.08.2019 г.
17:11 Жители оккупированного Донбасса засекли новую технику боевиков (ВИДЕО)
29.07.2019 г.
20:21 В столице после ливня затоплены улицы и авто (ВИДЕО)
25.07.2019 г.
19:47 В США мертвая курица-зомби внезапно "ожила" и сбежала с тарелки (ВИДЕО)
17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
15.07.2019 г.
21:30 Жителей Бердянска атакуют крупные ядовитые пауки (ВИДЕО)
10.07.2019 г.
15:34 В оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
09.07.2019 г.
18:14 Скорые неслись по Киеву: Юсупова обратилась с призывом к украинцам (ВИДЕО)
03.07.2019 г.
17:33 СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)
11.06.2019 г.
18:12 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
04.06.2019 г.
20:58 Украину охватили массовые протесты из-за убийства 5-летнего ребенка (ВИДЕО)
13.05.2019 г.
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
23.04.2019 г.
20:51 Опять пожар: В Париже загорелись гаражи Версаля (ВИДЕО)
27.03.2019 г.
13:01 В Крыму местные жители подрались с ОМОНом (видео)
05.02.2019 г.
20:40 Защитники животных в Киеве пикетируют Раду (ВИДЕО)
04.02.2019 г.
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
27.11.2018 г.
18:29 Двести добровольцев спасают карликовых косаток (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
11:49 Церковное чудо: в руках главы УГКЦ разжижилась кровь святого мученика (ВИДЕО)
08.11.2018 г.
22:50 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
07.11.2018 г.
19:40 Пассажиры из окна самолета сняли на видео таинственную аномалию (ВИДЕО)
06.11.2018 г.
08:56 Продолжения скандала с тортом в Харькове: Школьница сделала заявление (ВИДЕО)
05.11.2018 г.
20:20 В Виннице загадочным образом появились тысячи игрушек на детской площадке (ВИДЕО)
01.11.2018 г.
20:02 На борту самолета обитает призрак (ВИДЕО)
28.10.2018 г.
10:10 На Виннитчине из злополучной фуры выпустили овец, которые более двух недель умирали в порту (ВИДЕО)
10.07.2018 г.
13:59 От крупнейшего ледника Гренландии откололся шестикилометровый айсберг (ВИДЕО)
26.09.2017 г.
08:18 Донетчина на грани экокатастрофы: область может остаться без питьевой воды (ВИДЕО)
18.05.2017 г.
08:57 Удар по пропагандистсткой машине Кремля: В Украине начали выгонять гундяевских священников (ВИДЕО)
13.12.2016 г.
12:53 Украинец погиб во время масштабной аварии в США
12.12.2016 г.
19:02 Дерзкие грабители похитили рекордную партию золота во Франции
13.12.2014 г.
16:12 Территория непокоренных. Об акциях на столичном Майдане Независимости всегда знала вся страна
26.11.2014 г.
22:38 Территория непокоренных. Бунтарские площади во Львове
25.11.2014 г.
23:00 Территория непокоренных. Во Львове демонстрации традиционно проходят в двух местах
10.11.2014 г.
03:35 Территория непокоренных. Самая большая площадь Украины - площадь Свободы в Харькове
26.10.2014 г.
01:30 Территория непокоренных: Батурин — непокоренная столица украинских казаков
20.10.2014 г.
06:59 Территория непокоренных. Хуст был одним из центров создания независимой Украины
17.10.2014 г.
10:24 Территория непокоренных. Чигирин – столица казацкого государства, которой руководил Хмельницкий
13.10.2014 г.
10:48 Территория непокоренных. Хортица - сердце украинского казачества
17.09.2014 г.
16:44 В Киеве спасатели вытащили из Днепра тело парня
Все новости »

СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика

Главная » Последние новости » Происшествия » СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика
 
Печать Отправить на почту

 

 

СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины блокировали деятельность незаконного канала маршрутизации международного телефонного трафика, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники СБ Украины установили, что организаторы в обход международных центров коммутации в Киевской области нелегально обрабатывали в нашей стране трафик по технологии IP-телефонии. По данным следствия, к сделке причастны действующие сотрудники правоохранительных органов, в том числе СБУ.

СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика

Оперативники спецслужбы задокументировали, что под Киевом злоумышленники арендовали помещение, где разместили телекоммуникационное оборудование со специальным программным обеспечением. Часть оборудования организаторы держали в приобретенных авто, ежедневно, для «конспирации», меняя их местонахождения.

Читайте: СБУ блокировала поставку контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике

Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, GSM-шлюзы и семь-боксы, почти 25 000 сим-карт ведущих украинских мобильных операторов. Также обнаружено аппаратное сетевое оборудование, в частности роутеры, модемы, серверы, которое было задействовано для осуществления противоправной деятельности. Сотрудники СБУ уже установили IP-адреса серверов, зарегистрированных в некоторых странах ЕС, использовали злоумышленники.

Операция проводилась совместно со следователями Днепровского СВ УП ГУ Нацполиции в г. Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 543

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Все статьи





Читайте также

СБУ блокировала поставку контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике
 СБУ блокировала канал поставки российских товаров военного назначения
Карантин выходного дня: почему полиция Киева вместо штрафов раздает маски (ВИДЕО)
 Нацполиция задержала иностранца, который выманивал деньги у украинок
Грузинская оппозиция поставила палатки под парламентом
 Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора
Кабмин поручил Нацполиции "охотиться" на "евробляхи"
 Деньги за несуществующий долг: Нацполиция блокировала деятельность мошенников

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Зенитно-ракетный комплекс Rapier FSC (Великобритания)
Бронетранспортер LAV-25 Coyote (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Пинзеник
Виктор
Гонтарева
Валерия
Шеремета
Павел
Трюдо
Джастин
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ

Шариковы с железной дороги


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины (36858)

Стало известно, когда в Украину вернутся сильные снегопады (10406)

Які авто споживають найменше пального: Огляд ринку (8832)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 