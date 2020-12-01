СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика
СБУ блокировала незаконный канал телефонного трафика
Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины блокировали деятельность незаконного канала маршрутизации международного телефонного трафика, информирует enovosty.com/news.
Сотрудники СБ Украины установили, что организаторы в обход международных центров коммутации в Киевской области нелегально обрабатывали в нашей стране трафик по технологии IP-телефонии. По данным следствия, к сделке причастны действующие сотрудники правоохранительных органов, в том числе СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что под Киевом злоумышленники арендовали помещение, где разместили телекоммуникационное оборудование со специальным программным обеспечением. Часть оборудования организаторы держали в приобретенных авто, ежедневно, для «конспирации», меняя их местонахождения.
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Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, GSM-шлюзы и семь-боксы, почти 25 000 сим-карт ведущих украинских мобильных операторов. Также обнаружено аппаратное сетевое оборудование, в частности роутеры, модемы, серверы, которое было задействовано для осуществления противоправной деятельности. Сотрудники СБУ уже установили IP-адреса серверов, зарегистрированных в некоторых странах ЕС, использовали злоумышленники.
Операция проводилась совместно со следователями Днепровского СВ УП ГУ Нацполиции в г. Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4.