В Польше во время ДТП погибла 18-летняя украинка

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На территории Польши произошла смертельная авария. В результате трагического инцидента умерла жительница нашей страны. Украинке было всего 18 лет.

Ночью в Польше произошло смертельное ДТП. Случилось это с 10 на 11 июля. Микроавтобус, державший курс на Краков, попал в аварию, информирует enovosty.com/news.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на 515 километре автодороги А4 между населенными пунктами Дембица, а также Тарнов. В результате аварии умерла украинка в возрасте 18 лет.

Правоохранители уже озвучили предварительные причины ДТП. Полиция, осмотрев место трагедии, заявила, что автомобиль Mercedes Benz Sprinter врезался в прицеп фуры. Грузовик ехал впереди микроавтобуса. Также известно, что в пострадавшей машине ехали семь жителей Украины.

18-летняя украинка умерла прямо на месте аварии. Еще трое доставлены в медучреждения с различными травмами.

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