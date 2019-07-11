На Николаевщине в ДТП умер 10-летний мальчик, который ехал за рулем автомобиля

Главная » Последние новости » Происшествия » На Николаевщине в ДТП умер 10-летний мальчик, который ехал за рулем автомобиля На Николаевщине в ДТП умер 10-летний мальчик, который ехал за рулем автомобиля

Закрыть Отправить

В Николаевской области из-за столкновения двух машин умер 10-летний малыш. В момент ДТП ребенок был на водительском сидении «Жигулей».

Под Николаевом случилось трагическое ДТП. Умер мальчик, который ехал за рулем машины. Об этом передают сотрудники пресс-центра областной Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Авария случилась на участке дороги сообщением Ольшанское-Николаев. Происшествие зафиксировано сегодня, 11 июля, в 8:55 неподалеку села Ольшанское Николаевского района. Во время ДТП врезались автомобили Opel, а также ВАЗ-2105. На водительском сидении «Жигулей» находился 10-летний ребенок.

Из-за резкого удара мальчик умер прямо на месте злополучной трагедии. Отец погибшего малыша во время инцидента сидел на пассажирском сидении. Ему 30 лет.

И папа умершего мальчика, и водитель Opel отправлены в медучреждение с разными травмами.

Читайте: В Польше во время ДТП погибла 18-летняя украинка

Сейчас участок аварии изучается следственно-оперативной группой. Работают на месте ДТП и сотрудники патрульной полиции.

Данные об аварии были внесены в реестр досудебных расследований по части 2, статьи 286 УКУ, которая касается нарушений ПДД. Виновнику грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.