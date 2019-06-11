Количество пострадавших вследствие возгорания в психиатрической больнице Одессы выросло. Правоохранители завели уголовные дела по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Пожар в одесской психбольнице: открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

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