Пожар в одесской психбольнице: открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство»
Количество пострадавших вследствие возгорания в психиатрической больнице Одессы выросло. Правоохранители завели уголовные дела по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Полицейские продолжают устанавливать все нюансы недавней трагедии. Добавим, 10 июня в Одессе вспыхнуло психиатрическое отделение. В огне умерло шестеро людей. Как передают в пресс-центре Главного управления Нацполиции Одесщины, в реестр досудебных сведений занесены данные по статьям «умышленное убийство» и «нарушение требований пожарной безопасности» УКУ. Специалисты, устанавливая первопричину пожара, ранее сообщили, что источник огня был занесен в здание снаружи. Сейчас в Одессе работает усиленная следственно-оперативная группа, занимающаяся данным делом. Идут обыски в админкорпусе психбольницы и в кабинетах троих начальников. Опрошены свидетели из числа персонала здравницы. Также правоохранители разыскивают пожарно-технические документы. Добавим, что сообщение о воспламенении больницы в Одессе поступило на «101» 10 июня. Было сказано, что горит седьмое отделение Одесского областного медцентра психического здоровья. На месте пожара умерли четверо людей. Еще двое скончались позже в медучреждении. Среди умерших – одна медсестра больницы. Сейчас еще шесть человек лечатся от отравления угарным газом. Состояние одного из них – крайне тяжелое.