Над толщей воды уже виднеются элементы туристического судна. На катере, затонувшем в Дунае, обнаружили тела четырех погибших людей.

Авария на Дунае: спасатели поднимают с дна затонувший катер

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