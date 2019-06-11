Авария на Дунае: спасатели поднимают с дна затонувший катер
Над толщей воды уже виднеются элементы туристического судна. На катере, затонувшем в Дунае, обнаружили тела четырех погибших людей.
Сегодня, во вторник, 11 июня, специалисты из Венгрии и Южной Кореи вытаскивают из вод Дуная туристический катер под названием Hableany. Напомним, что данное судно ушло под воду 29 мая. Причиной послужило столкновение с огромным круизным кораблем. 11 июня спасателям удалось поднять часть катера. Сейчас над водой виднеются его элементы. Помимо этого, специалисты передают об обнаружении на судне тел четырех погибших туристов. В месте спасательной операции находится много разных специалистов и техники. Журналисты издания «АР» пишут, что на мосту Маргит на Дунае (Будапешт) расположились большой плавучий кран и баржи. Экспертам удалось установить, что в результате аварии на Hableany погибли 19 жителей Южной Кореи и один член экипажа – гражданин Венгрии. Еще 8 человек объявлены такими, что пропали без вести. Подымать затонувший картер из реки намереваются в несколько подходов. Последовательность этапов будет зависеть от состояния корпуса судна.