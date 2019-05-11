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В Донецкой области вспыхнула теплоэлектростанция

Главная » Последние новости » Происшествия » В Донецкой области вспыхнула теплоэлектростанция
 
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На мощностях Славянской ТЭС произошел пожар.

Сегодня, 11 мая, в утренний период загорелась Славянская ТЭС, принадлежащая ПАО «Донбассэнерго». Об этом передают сотрудники ГСЧС Украины в Донецкой области, информирует enovosty.com/news.

Специалисты рассказали, что сообщение о возгорании поступило на спасательный пункт сегодня, 11 мая, в 5:47. Было сказано, что горит Славянская ТЭС, находящаяся в городе Николаевка Славянского района Донецкой области.

На вызов прибыли специалисты шестого Государственного пожарно-спасательного подразделения. На месте инцидента они установили, что огонь охватил металлический пылепровод, расположенный на десятиметровой высоте и имеющий диаметр 32 см. Отметим, что данный пылепровод предназначен для транспортировки угольной пыли с пылеприготовительного отделения в котлотурбинный цех.

Пожарные оперативно перекрыли участок пылепроводов и приступили к охлаждающим мероприятиям.

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Локализировать возгорание спасатели смогли в 6:48, а полностью потушить все участки – в 7:51.

Эксперты оценили уровень нанесенного ущерба и пришли к выводу, что пожар не повлиял на функционирование ТЭС. На данный момент специалисты ищут причину возникновения пожара.

Всего к тушению Славянской ТЭС было привлечено 18 человек и 5 автомобилей.


Автор: Катерина Лукьянчук
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