Полицейский убил водителя в Киеве. Первые подробности и спорные моменты (ВИДЕО)

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В украинской столице произошло трагическое ЧП, в результате которого водитель умер

9 мая в Дарницком районе Киева полицейский ударил водителя автомобиля в район около сердца. От этого водитель упал в состояние клинической комы и, не приходя в сознание, умер, информирует enovosty.com/news.

«Киев Оперативный» опубликовал видео инцидента и рассказал короткие подробности. Так, 9 мая, в районе ДВРЗ непонятный конфликт между мужчиной-водителем и полицейским стал причиной трагедии. По словам потерпевшей стороны, полицейский ударил водителя в области сердца, после чего он оказался в клинической коме. 10 мая он умер.

Вскоре на странице появились подробности: «Задержанный молодой человек управлял автомобилем, а когда его и всю компанию остановили копы — начали устраивать цирк и позвали отца. Отец вступился за сына и начал препятствовать патрульным. Но по их версии никакого удара не было, что подтверждает видео с боди-камеры патрульного и заключение врача. К сожалению, так как ДВБ открыло уголовное дело по этому поводу, ни видео, ни заключение врача показать нельзя.

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