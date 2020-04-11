ЧП: В Мелитополе аварийную посадку совершил истребитель МиГ-29 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » ЧП: В Мелитополе аварийную посадку совершил истребитель МиГ-29 (ФОТО) ЧП: В Мелитополе аварийную посадку совершил истребитель МиГ-29 (ФОТО)

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В Мелитополе (Запорожская обл.), после исполнения учебного полета, совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29.

Об этом сообщили в пятницу, 10 апреля, в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ, информирует enovosty.com/news.

На опубликованном в Telegram-канале «Ранкова Зоря» фото с военного аэродрома видно, что самолет находится в пределах взлетно-посадочной полосы, но корпус воздушного судна получил существенные повреждения.

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Пилот истребителя остался жив.

О причинах инцидента на данный момент в пресс-службе ВС Украины ничего не сообщается.

На данный момент расследованием причин внештатной аварийной ситуации занимается специально назначенная комиссия.