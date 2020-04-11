Киевлянам разрешили гулять, дышать и открывать окна, несмотря на масштабные пожары в Чернобыле

Главная » Последние новости » Происшествия » Киевлянам разрешили гулять, дышать и открывать окна, несмотря на масштабные пожары в Чернобыле Киевлянам разрешили гулять, дышать и открывать окна, несмотря на масштабные пожары в Чернобыле

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В Чернобыльской зоне, где уже целую неделю пожарные не могут справиться с масштабными лесными пожарами, уровень радиационного фона находится в пределах нормы.

Несмотря на масштабы пожара и экологического бедствия, радиационный уровень непосредственно в самой зоне отчуждения находится в пределах нормы. На это указывают показатели неоднократных замеров в самом эпицентре лесных пожаров, а также в прилегающих районах, информирует enovosty.com/news.

Об этом заявил глава Государственной экоинспекции Украины Егор Фирсов, на программе Савика Шустера «Свобода слова».

По его словам, он на протяжении трех суток находился в зоне тушения пожаров совместно со специальной группой Государственной экологической инспекции, которая осуществляла постоянные замеры в Житомирской, а также Киевской областях.

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«Хочу акцентировать внимание на том, почему произошел этот пожар — возгорание травы из-за человека, который ее поджог. Друзья, не делайте этого, и скажите родителям, друзьям, чтобы также этого не делали. Климат меняется, и у нас была очень малоснежная зима, фактически не было осадков весной и поэтому мы имеем сплошную засуху. И это очень опасно», — заявил Фирсов.

Фирсов поддержал инициативу правительства по увеличению штрафов за самовольное выжигание растительности. На данный момент штраф составляет всего лишь 175 грн. Законопроектом предлагается увеличить штрафы в десятки раз.

Фирсов утверждает, что уровень радиации в Киевской и Житомирской областях находится в пределах допустимой нормы.

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«Ситуация контролируемая и на сегодня радиационный фон — в пределах нормы. Дозиметр показывал в среднем 11-14 микрозивертов», — уверяет Фирсов.

Глава Государственной экоинспекции полагает, что жителям Киева нет необходимости соблюдать особый режим и не открывать окна. По его словам, здоровью людей ничего не угрожает.

«Можно выходить на улицу, разумеется, не нарушая правил карантина, и смело открывать окна ваших квартир и домов. А наша служба будет продолжать вести мониторинг данной ситуации, чтобы информировать вовремя людей о текущей ситуации и возможных изменениях», — подытожил Фирсов.