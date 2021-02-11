Трое кубинцев были спасены после 33 дней пребывания на необитаемом острове, — Fox News

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Трое кубинцев были успешно спасены после 33 дней пребывания на необитаемом багамском острове

Трое кубинцев, которые были спасены на этой неделе после 33 дней пребывания на необитаемом багамском острове, сказали, что им удалось выжить, питаясь кокосовыми орехами, моллюсками и крысами. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Двое мужчин и женщина были случайно замечены вертолетом береговой охраны США, выполнявшим обычную миссию недалеко от Флорида-Кис. По сообщению агентства, они были спасены сотрудниками иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Кубинцы сообщили, что их лодка перевернулась в воде, но они смогли доплыть до острова. Кубинцы также сообщили экипажу вертолета береговой охраны, что они выжили, питаясь кокосовыми орехами, моллюсками и крысами. Двое мужчин и женщина были доставлены в медицинский центр Лоуэр-Киз. Ни у одного из пострадавших не было обнаружено серьезных травм.

«Я не могу припомнить случая, когда мы спасали людей, которые более месяца находились на острове», — сказал младший офицер береговой охраны Брэндон Мюррей.

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